Läufer, Walker, Spaziergänger, Wanderer oder Skater aufgepasst! Von 1. Juli bis 30. September zählt wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur. Denn in diesem Zeitraum sucht Sportland Niederösterreich in Kooperation mit spusu und den beiden NÖ-Gemeindevertreterverbänden bereits zum fünften Mal die aktivsten Gemeinden Niederösterreichs.

Heuer kommt dafür die „spusu Sport-App“ zum Einsatz. Diese ist leicht bedienbar, übersichtlich und kann mit sämtlichen Geräten, wie Polar oder Garmin, verbunden werden. „Ich freue mich, dass unser Bundesland nach dieser schwierigen Zeit wieder in Schwung kommt. Wir wollen die Niederösterreicher, von jung bis alt, zur regelmäßigen Bewegung im Freien animieren“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Rekord von 30 Millionen aktiven Minuten knacken

Im vergangenen Jahr stellten die Teilnehmer mit 30 Millionen aktiven Minuten einen neuen Rekord auf. „Das Ziel ist es natürlich, dieses Ergebnis heuer zu überbieten und noch mehr niederösterreichische Gemeinden zur aktiven Teilnahme zu motivieren“, so Danninger.

Jede aktive Minute wird von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gebucht. Die Teilnehmer haben dabei immer die Möglichkeit, den aktuellen Stand des Wettbewerbs in der App, unter www.noechallenge.at und den Social Media Kanälen von SPORTLAND Niederösterreich mit zu verfolgen.

Abgerechnet wird das große niederösterreichische Bewegungskonto dann am 30. September. Danach werden die drei aktivsten Gemeinden in den vier Kategorien – je nach Größe der Gemeinde – mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.