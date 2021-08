Vor mehr als 16 Jahren, im Mai 2005, besiegte der Russe Nikolai Davydenko in St. Pölten Österreichs späteren Top-10-Star Jürgen Melzer denkbar knapp in drei Sätzen – das bislang letzte Match auf ATP-Niveau in Niederösterreich. Von 5. bis 11. September kehrt die internationale Tennisszene zurück in jenes Bundesland, wo neben dem nunmehrigen ÖTV-Sportdirektor Melzer auch der US-Open-Triumphator von 2020, Dominic Thiem, der elffache Challenger-Champ Gerald Melzer sowie Hoffnungsträger wie Jurij Rodionov, Dennis Novak oder Lucas Miedler ihre ersten Saiten zerrissen haben, und dazu in 446 Tennisvereinen der Breitensport intensiver zelebriert wird als sonst wo in Österreich.

Bei den zur ATP-Challenger-Tour zählenden „NÖ-Open powered by EVN“ auf der Anlage des TC Tulln winken dem Sieger 100 Punkte für die Weltrangliste. Tennisfans erwartet ein extrem starkes Starterfeld, in dem sich zahlreiche Lokalmatadore mit internationalen Aufsteigern und spielstarken Routiniers aus aller Welt matchen werden.

Zusätzlich steigt am TC Tulln das Final-Four der „Henn Bundesliga“, wo Österreichs beste Damen- und Herren-Klubmannschaften um nationale Meisterehren kämpfen.

Tickets gibt es im NÖN-Ticketshop und ab Turnierstart direkt vor Ort.