Jeden Donnerstag und Samstag findet am Domplatz und am Herrenplatz zwischen 7 und 12.30 Uhr der St. Pöltner Wochenmarkt statt. Dort können die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner Produkte aus der Region einkaufen.

Am Samstag, den 20. August, wird auch die NÖN am Markt am Domplatz vertreten sein. Zwischen 9 und 13 Uhr gibt es am Domplatz einen GratisCocktail für alle NÖN-Abonnenten, die ihre AboClub-Karte vorweisen, sowie für jene Personen, die sich entscheiden, die NÖN drei Wochen gratis zu testen.

Der fruchtige „NÖN on the Beach“ sorgt für Sommerstimmung und gute Laune. Nebebei können am Wochenmarkt regionale Lebensmittel, Blumen und Textilware eingekauft werden. Bereits seit dem Jahr 1786 dient der Domplatz als Austragungsort des Wochenmarktes.

Der Markt gilt als Treffpunkt für die Feinschmecker der Stadt und wird auch häufig als „Bauch der Stadt“ bezeichnet.