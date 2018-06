Ab diesem Sommer geht es von Ruprechtshofen nach Reisenhof, dort wird über eine Drehscheibe gewendet, und schon geht’s wieder zurück. zwölf Kilometer – und etwa zwei Stunden Radlzeit.

NÖN-Aktionstage: Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder die Aktionswochen für NÖN-Leser. Mit dem Kennwort „NÖN“ erhalten NÖN-Leser von 11. bis 15. Juli sowie von 22. bis 24. August einen Schienenradl-Gut schein über 10 Euro.

Tipp: Am 16. Juli ist der ORF-NÖ mit der ORF-Sommertour in Ruprechtshofen. Dabei wird es die 1. Ruprechtshofner Schienenradl-Meisterschaft für Vereine geben (10 Uhr), zu hören auf Radio NÖ (13 bis 16 Uhr), zu sehen in NÖ-Heute (19 Uhr). www.mostviertler-schienenradl.at