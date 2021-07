Am Samstag, 17. Juli 2021 findet die 1. EDLSEER Rad-Wallfahrt von Birkfeld nach Mariazell statt. Nicht nur Thomas Mauerhofer sondern auch DIE EDLSEER werden sich diesmal auf zwei Rädern auf den Weg begeben. Jeder, der sich die Strecke von rund 100 Kilometern und 1.500hm zutraut, ist herzlich dazu eingeladen, mit zu strampeln. Als Belohnung wartet in Mariazell, außer der traditionellen Pilger-Segnung in der Basilika, ein EDLSEER Stimmungskonzert auf der Bürgeralpe. Hierzu sind natürlich auch NICHT-Radfahrer herzlich willkommen, wenn die Töne des beliebten Mariazellerlieds erklingen.

Die Edlseer-CD mit dem neuen Titel „Gemma Radlfoahn“ ist ab sofort auch bei allen Auftritten sowie im Fanshop erhältlich. Der Gesamterlös kommt auch hier der Steirischen Kinderkrebshilfe zugute.

Anmelden kann man sich für die Rad-Wallfahrt auf der Webseite www.edlseer.at und Tickets für das Konzert der EDLSEER auf der Mariazeller Bürgeralpe sind ab sofort beim Tourismusverband Mariazell erhältlich. Tel: 03882/2555

Ablauf – 1. EDLSEER Rad-Wallfahrt:

07:30 Uhr Treffpunkt Radfahrer in Birkfeld (EDLSEER HOAMAT-Kapelle)

08:00 Uhr Start der Rad-Wallfahrt

Station: Langenwang (Getränke + Option zum Umstieg auf den Bus) Station: Mürzsteg (Getränke + Option zum Umstieg auf den Bus)

15:00 Uhr Heilige Messe in der Basilika + Wallfahrer-Segnung

Ab 16:30 Uhr Bergfahrt mit der Seilbahn auf die Mariazeller Bürgeralpe

18:00 Uhr Konzert DIE EDLSEER auf der Mariazeller Bürgeralpe

Ab 20:30 Uhr Talfahrt mit der Seilbahn

21:30 Uhr Rückfahrt mit dem Reisebus+Radtransport nach Birkfeld

Ca. 23:00 Uhr Ankunft Birkfeld

Wo kann ich mich an der Aktion beteiligen und für die Steirische Kinderkrebshilfe spenden:

Bankverbindung:

Thomas Mauerhofer – Charity Kinderkrebshilfe * IBAN: AT23 3083 3000 0010 6526

Natürlich sind beim Konzert ab 18:00 Uhr auch alle Nicht-Radfahrer herzlich willkommen.

Weitere Infos zum Konzert & Karten:

https://buergeralpe.skiperformance.com/de/sommer/store#/de/sommer/buy