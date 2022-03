Autogrammstunde im Rapid-Fanshop

Srđan Grahovac, Robert Ljubicic und Christoph Knasmüllner vom SK Rapid geben am Donnerstag, 24. März, ab 16 Uhr im Fanshop in der Messestraße 1 in St. Pölten Autogramme. Abseits der Autogrammstunde verlost die NÖN ein SK Rapid Puma Heimtrikot mit Unterschriften, einen SK Rapid Puma Ball mit Unterschriften und eine SK Rapid Trinkflasche.

