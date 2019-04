Die Hupe ertönt, der LKW parkt sich ein, Leute strömen zusammen: Das Lastkrafttheater ist wieder da!

Mit EIN HEMD, EIN STOCK, EIN DAMENUNTERROCK nach einer Posse von Johann Nepumuk Nestroy steht 2019 ein Stück von einem der größten österreichischen Komödiendichter im Mittelpunkt der ungewöhnlichen Bühne. Mit der wunderbaren Komödie auf dem ARGE LOG-COM TRUCK werden Slapstick, Witz und Unterhaltung at its best über 25mal zum Publikum in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark gebracht.

Dank dem Land Niederösterreich, der ARGE LOGCOM, der Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe der WKNÖ, sowie der AK NÖ ist der Theaterbesuch für das Publikum GRATIS. Die Initiatoren Max Mayerhofer und David Czifer freut es, dass heuer das Team auf der Bühne auf sechs SchauspielerInnen erweitert wird. Für die Regie des unterhaltsamen und großartigen Spektakels konnte erneut die Theatermacherin und Intendantin von Shakespeare in Mödling, Nicole Fedesack gewonnen werden. Das Publikum darf also gespannt sein!