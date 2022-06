Großes Fest zur Eröffnung bei den Festspielen Reichenau

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Bei freiem Eintritt bietet das Eröffnungsfest Besuchern die Möglichkeit, die Lebendigkeit und bunte Vielfalt des Theaters unter freiem Himmel zu erleben und – gemeinsam mit den anwesenden Künstlern – den Start der Festspiele Reichenau zu feiern.

Den Auftakt am Samstag, 2. Juli, ab 14 Uhr im Kurpark Reichenau an der Rax bildet eine bunte Künstlerparade in den Kurpark, der ganz in Festspielglanz erstrahlt. Dort wartet ein künstlerisches Programm, moderiert von Maria Happel. In Begleitung von regionalen Köstlichkeiten können sich alle Besucher an den Showacts von Protagonisten wie Steffi Dvorak, Petra Morzé, Fanny Stavjanik, Paul Matic, Claudius von Stolzmann und den Publikumslieblingen von morgen in Form einer Schar von Reinhardt-Seminaristen erfreuen.

Auch für die kleinen Gäste hat das Fest etwas Besonderes zu bieten: Im Kurpark animieren ausgebildete Betreuer zu theatralischen Spielen – Kostümproben und Theaterschminke inklusive.

Das Fest zur Eröffnung der Festspiele Reichenau ist sichtbares Zeichen für den Neustart und Signal, dass Reichenau für die kommenden Wochen zum vergnüglichen Zentrum der Theaterwelt wird. Am Abend startet dann das Theaterprogramm der Festspiele Reichenau 2022 mit rund 100 Vorstellungen (bis 6. August).

www.theaterreichenau.at