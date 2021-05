Gesucht werden Buben und Mädchen mit südostasiatischem Aussehen, im Alter von 5 bis 6 Jahren, die in Wien oder Umgebung wohnen. Bewerben können sich Kinder mit einer Körpergröße von maximal 120cm. Die Kinder müssen in der Show weder singen noch tanzen. Die Proben finden nachmittags oder abends statt und auch nicht täglich (evtl.: 2 - 3x pro Woche), daher ist ein Engagement gut mit Kindergarten/ Schule vereinbar. Die Rolle wird zudem mehrfach besetzt, sodass der Vorstellungsaufwand ca. 5 - 6 Shows im Monat beträgt. Probenbeginn: Ende September 2021 Spielzeit: Ende November 2021 bis Ende Juni 2022 Castings finden voraussichtlich zwischen Ende Mai und Juni 2021 in Wien statt.

Bewerbungen mit Name, Anschrift, Alter, Größe, Telefonnummer der Eltern und aktuellem Foto bis spätestens Sonntag, 23. Mai 2021 bitte an: kindercasting@vbw.at / z.Hd. Dominik Penner

Wir freuen uns auf dich!