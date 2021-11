Neues Programm für die Bühne im Hof

… Zeit für das neue Programm ab Jänner 2022 in der Bühne im Hof! Für eine Zeit voller bunter Geschichten, voller bissiger Witze und genialer Satire, voller temperamentvoller und einfühlsamer Musik, voller überraschender und verrückter Kleinkunst. Kurzum, es wird wieder Zeit, in die Bühne im Hof zu kommen! Denn, wie unsere Künstlerische Leitung Daniela Wandl weiß: „Es wird wieder. Schön. In der Bühne im Hof.“

Anmeldung zum Newsletter

Alle Infos zum neuen Programm finden Sie unter www.buehneimhof.at