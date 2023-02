NÖ Firmenchallenge 2023: Aktivste Firmen gesucht

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Egal, ob man gerne läuft, mit Inlineskates unterwegs ist, mit dem Rad fährt oder am liebsten wandert – von 1. März bis 31. Mai zählt wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur. In dieser Zeit sucht Sportland NÖ in Kooperation mit spusu, Sodexo, der Wirtschaftskammer NÖ und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes, bereits zum sechsten Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. Wie in den Jahren zuvor, kommt auch heuer wieder die „spusu Sport“-App zum Einsatz. Jede aktive Minute wird von der App dokumentiert und auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht.

Am Mittwoch, 1. März, startet die spusu NÖ-Firmenchallenge, bei der alle Berufstätigen mithelfen können, ihre Firma zur aktivsten des Landes zu machen. Abgerechnet wird das Bewegungskonto am 31. Mai und die drei aktivsten Firmen in fünf Kategorien (nach Größe des Unternehmens) ausgezeichnet.

www.noefirmenchallenge.at