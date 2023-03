Osterspaß für die ganze Familie in der Kremser Altstadt

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Am Do, 6.4. ist es endlich soweit: die Altstadt von Krems erstrahlt im Osterglanz und öffnet die Tore für alle Besucher:innen. Zahlreiche Aussteller:innen präsentieren in ihren frühlingshaften Ständen österliches Kunsthandwerk. Täglich sorgen verschieden Musikgruppen für stimmungsvolle Einlagen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Bastelstation und als Highlight hoppelt der Kremser Osterhase täglich von 14-17 Uhr durch die Kremser Innenstadt und verteilt süße Überraschungen. Die über 200 Geschäfte der Altstadt haben tolle Oster-Geschenksideen vorbereitet und die Schanigärten sind richtige Wohlfühlzonen.

Ein buntes Kinderprogramm für die ganze Familie

Für die kleinen Gäste öffnet jeweils täglich von 10 bis 18 Uhr ein großes Kinderprogramm mit dem Verein Impulse am Südtiroler Platz mit Glücksrad, Bastelstation und Kinderanimation.

Am Ostersamstag wird es dann richtig spannend für alle Kids:

Von 9 bis 12 Uhr gibt es das beliebte HUKI-Kinderbasteln und von 14-16 Uhr den Mitmachzirkus mit Crocodile Events am Dreifaltigkeitsplatz.

Der Kremser Fiaker bietet Kutschenfahrten für die ganze Familie täglich von 12-17 Uhr an.

Musikalischer Genuss in der Fußgängerzone

Rudi und Regina besuchen täglich mit ihrer einzigartigen Drehorgel die Fußgängerzone.

Am Do. 6.4. von 14-17 Uhr wirft sich Klaus Bergmaier in die Tasten des gelben City-Klaviers und von 15-17 Uhr sorgen die Kinder der Volkstanzgruppe Stein für ein richtiges Wachauer Osterfeeling.

Am Sa. 8.4. geigen die bekannten Donauschrammeln von 9-12 Uhr und top Saxophonist „SaxoBen“ von 14-17 Uhr auf.

Es gibt auch etwas zu gewinnen!

An den Auslagen von Geschäften in der Innenstadt haben sich goldene Ostereier versteckt. Mit der Krems Bonus App kann man die Eier einsammeln und super Preise gewinnen. Außerdem gibt es täglich ein großes Ostereierschätzspiel in der Kirchengasse.

Alle Infos und das gesamte Programm findet ihr auch unter www.krems.info/ostermarkt-krems