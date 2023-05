NÖN präsentiert Rosé & Bubbles Fest – es prickelt in der Kremser Altstadt

Foto: Georg Poma?l, Georg POMASSL

D as erste Juni Wochenende läutet in der Kremser Altstadt den Start in die sommerliche Shopping- und Genusssaison ein. Von der großen Einkaufsnacht am Donnerstag, 1. Juni bis zu prickelnden Einkaufstagen mit Live-Musik und bunten Angeboten am Freitag und Samstag dreht sich alles um den sommerlichen Lifestyle in Krems.