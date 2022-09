Saisoneröffnung im Festspielhaus St. Pölten

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Als Sohn einer flämischen Mutter und eines marokkanischen Vaters treibt Cherkaoui seit jeher die Frage nach den eigenen Wurzeln um. Wie lässt sich Identität definieren? Was macht ein Individu­um, eine Nation aus? Ein mitreißender Tanzabend zwischen regionaler Verankerung und interkulturellem Dialog. Sharon Eyal, eine der gefragtesten Choreograf:innen der Gegenwart, gastiert am 15. Oktober mit der Österreich-Premiere von Soul Chain. In ihrem unverkenn­baren Stil fusioniert die Israelin ausgefeilte verfremdete Ballett­technik mit eindringlichem Elektro und hinterlässt wahrhaft physische Eindrücke.