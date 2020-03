St. Patrick’s Day am 17. März im Bürgermeisterzimmer

Bereits zum siebten Mal sind am 17.März um 20 Uhr die Gallows Fellows zu Gast bei Bürgermeister Mathias Stadler im Bürgermeisterzimmer des Rathauses St. Pölten, um unter dem Motto „Go Irish!“ den St. Patricks Day zu begehen. Schlüssigerweise gibt es in der Pause Guiness und weitere Erfrischungen. Nach zwei Sets voll von irischen und Bluegrassklängen wird auch schon mal das Tanzbein geschwungen!

Tickets (Karten in der Buchhandlung Schubert St. Pölten): Vorverkauf 12,-, Abendkassa: 14,-, Schüler/Studenten, Wehr- und Zivildiener: 7,-

zur Band:

The Gallows Fellows sind sechs Musiker aus Niederösterreich, die sich der traditionellen akustischen Country- und Folkmusik verschrieben haben. Aus unterschiedlichen musikalischen Wurzeln und Generationen mischen sie ihre Talente seit 2010 bei regelmäßigen Auftritten. Harry Stöckl an der Gitarre, Johann Wagner an der Fiddle, Robert Mitterbauer an Bass und Gesang, Florian Hartl an Mandoline, Gitarre und Gesang, Norbert Wallentin an der Harp und Andreas Hartl am Banjo bringen einen authentischen Sound auf die Bühne, der das Publikum begeistert. Mit der klassischen Bluegrassbesetzung wird ebendieser Stil hochgehalten und um Oldtimesongs ergänzt. Dazu gesellen sich natürlich Countrystandards, die eigens interpretiert werden. Dem Hang einiger Bandmitglieder zur Folkmusic wird mit Ausflügen in den Irish Folk begegnet. Dafür gibt es Verstärkung mit Flutes und den Uillean Pipes.

MIX DUR & Combo & Big Band am 21. März im Kirchenmusikkonservatorium

Zu einem besonderen Konzert lädt das bekannte Vokalensemble Mix-Dur am 21. März in den Festsaal des Kirchenmusikkonservatoriums in der Klostergasse 10 in St. Pölten (verlegt vom Stadtsaal Wilhelmsburg!).

Das bekannte Vokalensemble holt sich diesmal nämlich nicht nur Verstärkung von der Combo (Roland Lensch am Piano & Saxofon, Mario Schagerl an der Gitarre, Harry Putz am Bass sowie Klaus Zalud an den Drums), sondern, damit es so richtig mächtig wird, auch von der Big-Band Hainfeld!

Infos & Karten unter 0664/2705382!