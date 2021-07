Geschlechtertausch, Superhelden, Tracht und Neon-Light-Run – unter diesen Mottos geht es im Sommer an jeweils vier Dienstagen nach der corona-bedingten Pause wieder mit den Skates durch Wiener Neustadt und St. Pölten. In Wiener Neustadt wird am 27. Juli, 10. und 24. August und 7. September jeweils um 19.30 Uhr von der Arena Nova gestartet. In St. Pölten geht es vom Klangturm im Regierungsviertel am 20. Juli, 3., 17. und 31. August jeweils um 19.30 Uhr los. Treffpunkt ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Damit alle Covid-19-Vorgaben eingehalten werden können, gibt es eine maximale Teilnehmeranzahl von 200 Personen.

Jeden Samstag vor der jeweiligen Ausfahrt wird die Anmeldung um 14 Uhr unter www.sportlandnoe.at/tuesday-nightskating freigeschalten.