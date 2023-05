Viel los beim WALD/4 Festival

Wer den Blick von der Mitte zum Rand wagt, besonderen Herzensanliegen Aufmerksamkeit zollen möchte und das für das Waldviertel Typische, vielleicht nur in Vergessenheit Geratene oder an den Rand Gedrängte, erkunden möchte, ist beim WALD/4 Festival – präsentiert von der Kulturvernetzung NÖ – bestens aufgehoben. So tun sich an außergewöhnlichen Orten erstaunliche Experimentier- und Erfahrungsfelder auf, werden mit Musik, Film, Literatur, Theater und Tanz virtuelle und ganz reale Welten geschaffen und wird grenzüberschreitend nach dem Gemeinsamen gesucht. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den „Rand“-Gruppen der Gesellschaft – im Jetzt und vergangenen Zeiten. Was wäre, wenn man diesen „Rand“ einfach verschieben würde? Impulse zu Integration und Inklusion, was es mit dem „Roa“ auf sich hat und warum Scheitern etwas mit Glück zu tun hat – das WALD/4 Festival hält mögliche Antworten bereit und noch vieles mehr.

Ausgewählte Kostproben aus dem Programm:

Protestant*innen stellen im Waldviertel eine Minderheit dar. In fünf Veranstaltungen, die zum gegenseitigen Verständnis beitragen, werden Geschichte und Gegenwart, Kultur und Praxis der evangelischen Gemeinde Gmünd-Waidhofen sichtbar gemacht. (Das Evangelische – eine Erzählung, ab 3. Juni, evangelische Gemeinde Gmünd - Waidhofen)

Die Burgruine Kaja wird zum Schauplatz für ein regionales Musikfestival. In den Innenhöfen und in der Umgebung der Feste erklingen Orchester- und Kammermusik, Brass und Volksmusik. Vielseitiger Musikgenuss im eindrucksvollen Burg-Ambiente! (Musik-Feste Kaja, ab 3. Juni, Hardegg)

Viele alte Gebäude in Eggenburg sind verschlossen und im Alltag kaum jemandem zugänglich. Nun öffnen sie ihre Räume für zeitgenössisches Kunstschaffen, das frischen Wind in die historischen Gemäuer bringt und zu Begegnung und Austausch anregt. (Zwischen:Räume, 10., 11. Juni, Eggenburg)

Doppelten Genuss verspricht das Dinnermusical der HLW/BASOP Zwettl: Den Musikgenuss liefert ein Musical um eine Hobbyköchin, eine Kochshow und einen Kochwettbewerb. Und zusätzlich darf sich das Publikum auf kulinarische Begleitung freuen. (Cooking Angels, ab 21. Juni, Zwettl)

Auf einem Rundweg durch Gföhl untersuchen vier Künstlerinnen die Hexenverfolgung im Waldviertel. Eine Soundinstallation, ein Kreuzweg und ein Film mit Liveperformance erzählen von Hintergründen, Widerstand und von Parallelen in der Jetztzeit. (Hyänenbrut, ab 7. Juli, Gföhl)

Gstettn, Niemandsland, Feldraine, kurz: „Roa“ (Rain) – solche Nicht-Orte und Schwellenzonen im Waldviertel werden filmisch eingefangen. In einem „Live-Film“, einer Performance, verschmelzen Video, Klang, Texte und Tanz zu einem Gesamtwerk. (ROA!, 4. August, Gmünd)

