19 Standorte werden zur Bühne für tschechische und österreichische Künstler, die Tour von Konzert zu Konzert erfolgt mit dem Fahrrad oder per Shuttle-Bus. Die Veranstaltung „Musik auf dem Fahrrad“ bietet am 16. Juni 2018 von 10 bis 17 Uhr hochkarätige Musik verschiedenster Genres an 19 außergewöhnlichen Standorten rund um das Parkareal Lednice-Valtice in Südmähren und im nordöstlichen Weinviertel rund um die Weinstadt Poysdorf. Mit dem Fahrrad geht es von Konzert zu Konzert. Geboten werden Auftritte von in Summe 22 tschechischen und österreichischen Musikgruppen.

Adam Dusek

Von Klassik über Chanson bis hin zu Jazz – von Volksmusik bis Gospel: Verschiedenste Genres können hier genossen werden, Liebhaber unterschiedlichster Musikgattungen kommen dabei auf ihre Kosten. Für kulinarische Köstlichkeiten sowie erfrischende Getränke sorgen die örtlichen Winzer und Gastronomen.

Tipp: Urlaubsangebot im Wein Hotel Rieder in Poysdorf von 15. bis 17. Juni um EUR 112,- pro Person im Doppelzimmer buchbar (inkl. 2 Übernachtungen plus Frühstück, Heurigenjause, Teilnahme am Musik-Brunch am 17. Juni im Café Eisenhuthaus).