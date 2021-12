LH Mikl-Leitner: „Sie gehen niemandem auf die Nerven!“

„Heuer haben wir Kanal und Wasser gekriegt“, schilderte ein Neulengbacher, und sprach der Straßenmeisterei ein Lob aus: „Die haben das schön gemacht, allerdings gibt es ein Problem: Bei uns fahren alle Rübenbauern durch. Man kann nicht spazieren gehen, ohne dass man sich gefährdet fühlt, weil es keinen Gehsteig gibt. Meine Enkel sind acht und elf Jahre alt, die traue ich mich da nicht gehen lassen“, so der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land . Die Landeshauptfrau sagte zu, das Anliegen an das Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko weiterzugeben.

Einen Radweg wünschte sich eine Leserin aus Furth an der Triesting (Bezirk Baden) – auch ihr ging es um die autofreie Fortbewegung mit ihren Enkelkindern: „Jetzt gehe ich seit 30 Jahren allen damit auf die Nerven, dass es einen Radweg zwischen Weissenbach bis Furth gibt und es geschieht nichts!“ – „Sie gehen niemandem auf die Nerven“, versicherte Mikl-Leitner: „Wir werden mit den Bürgermeistern Kontakt aufnehmen. Im Budget haben wir erstmals einen großen Posten zum Alltagsradfahren. Wir zahlen bis zu 80 Prozent eines Radwegs. Aber die Initiative muss von den Gemeinden kommen.“

Um Hilfe bei der Suche nach einem Job für ihre erwachsene Pflegetochter bat eine Leserin aus dem Bezirk Amstetten : „Sie hat Teillehre und Führerschein, aber sie hat besondere Bedürfnisse und ist etwas entwicklungsverzögert.“ Mikl-Leitner sagte Unterstützung zu.

„Wir haben in unserem kleinen Lebensmittelgeschäft eine Mitarbeiterin, die wir nicht verlieren wollen“, schilderte eine Unternehmerin aus dem Bezirk Mistelbach , „aber wir hätten gerne, dass Sie impfen geht – was sollen wir tun?“ Die Antwort der Landeshauptfrau: „Wir können nur sagen: Bitte glaubt an die Wissenschaft, glaubt den Ärzten. Ich glaube schon, dass wir eine realistische Chance haben, dass mit der Impfverpflichtung viele Personen impfen gehen – und damit, dass der Lockdown für die Ungeimpften nicht vorbei ist.“ Die Anruferin solle Geduld mit ihrer Angestellten haben, riet Mikl-Leitner: „Geben Sie ihr noch ein bissl Zeit!“

„Sie sind meine Chefin, weil ich bin Landesbedienstete“, begrüßte eine NÖN-Leserin aus dem Bezirk Amstetten die Landeshauptfrau. Ihr Anliegen: Wie einige Kollegen sei sie in einem Pflegezentrum nicht entsprechend ihrer Qualifikation und Tätigkeit eingestuft. „Schicken Sie uns bitte ihre Zeugnisse, wir schauen uns das an“, versprach Mikl-Leitner: „Sie und Ihre Kollegen leisten tolle Arbeit, vielen Dank dafür!“

Von ähnlichen Problemen berichteten eine Leserin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha und eine Anruferin aus dem Bezirk Gmünd : In ihren beiden Gemeinden seien zahlreiche Lkw unterwegs – und viele würden sich nicht an das Tempo-Limit halten. „Wir werden die Bezirkshauptmannschaft bitten, sich die Situation vor Ort anzusehen und die Polizei ersuchen, dass sie die Raser im Fokus hat“, sicherte die Landeshauptfrau zu: „Raserei ist überhaupt kein Kavaliersdelikt, das muss man ahnden!“

Eine ganz konkrete Frage stellte eine Dame aus dem Bezirk Lilienfeld : „Ich habe gehört, die geplante Elektrifizierung der Traisentalbahn soll verschoben werden – stimmt das?“ Die eindeutige Antwort der Landeshauptfrau: „Nein, das stimmt nicht. Bis 2026 soll das fertig sein, ein Jahr früher als ursprünglich geplant.“

„Bei mir geht‘s um Leben und Tod“, meinte ein Leser aus dem Bezirk Krems-Land : „Meine Frau ist dement, ich pflege sie seit sieben Jahren. Was passiert mit meiner Frau, wenn ich einen Unfall habe oder einen Herzinfarkt?“ Die Landeshauptfrau sprach dem Mann Mut zu: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Österreich, in Niederösterreich leben, denn eine so gute Unterstützung im Gesundheits- und Pflegebereich gibt es fast nirgendwo sonst.“ Sie sagte dem Anrufer Unterstützung zu und empfahl eine Notfalluhr für eine direkte Verbindung mit dem Notruf: „Ich wünsche Ihnen viel Kraft, Sie leisten Großartiges für Ihre Frau!“