Buntes Programm bei der Ybbsiade 2023

Die 34. Auflage der Ybbsiade bringt wieder ein bunt gemischtes Kabarettprogramm ins Mostviertel. Den Anfang machen Gerhard Polt und die Well-Brüder. Mit dabei sind heuer Simone Kopmajer samt Band und Viktor Gernot, Harry G, die Kernölamazonen, R.ock I.n P.eace – in Memoriam of the Superstars, Lizzy Aumeier, Dirk Stermann, Malarina, Erwin Steinhauer sowie Peter & Tekal. Hans-Peter Arzberger bringt ein Klima-Kabarett auf die Bühne. Das Lastkrafttheater hat eine NÖ Premiere im Gepäck. Und voll angesagt sind die Quetschwork-Family sowie Dr. Bohl. Erstmals gibt es heuer eine Ybbsiade-Winteredition im Dezember mit Walter Kammerhofer.

Infos: www.ybbsiade.at

Tickets gibt's unter NÖN.at/ticketshop!