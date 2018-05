Im Rahmen des Sportunion- Liese-Prokop-Memorials steht im Sportzentrum NÖ in St. Pölten am 31. Mai (Donnerstag, Fronleichnam) auch die U12-Challenge am Programm. Und hier lockt auch der NÖN-Kids-Run über 450 Meter für die Jahrgänge 2005 bis 2010. Kein Startgeld! Für jeden Teilnehmer gibt es eine Medaille und Startersackerl. Start ist um 15 Uhr.

Weitere Bewerbe der U12-Challenge sind 30 Meter fliegend Sprint, 30 Meter Hindernislauf, Vortex-Weitwurf und Standweitsprung. Diese Stationen sind ab 12.30 Uhr besetzt und können in beliebiger Reihenfolge durchgeführt werden. Nachmeldungen sind bis 13.30 Uhr vor Ort möglich.

Infos: www.fipe.at