„I am from Austria“ hat sich seit der Weltpremiere im September 2017 im Raimund Theater zu einem fulminanten Publikumserfolg entwickelt.

In der ersten Spielzeit sahen über 300.000 begeisterte Besucher die neueste VBW-Eigenproduktion. Über 20 Hits von Rainhard Fendrich wie „Macho Macho“, „Es lebe der Sport“ und natürlich das Titellied „I Am From Austria“ erzählen die Geschichte vom österreichischen Hollywood-Star Emma Carter, der anlässlich des Opernballs nach Wien zurückkehrt.

Beeindruckende Bühnenbilder, mitreißende Choreografien und schillernde Kostüme lassen Sie hinter die Kulissen eines Wiener Luxushotels blicken – Chaos, Küsse und Katastrophen inklusive. Wieder mit dabei sind unter anderem Lukas Perman, Iréna Flury, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan und Dolores Schmidinger.

Ein Musical-Abend voller Witz, Charme und Romantik mit einer turbulenten Story rund um Liebe, Freundschaft und Familie. Infos unter: austria.musicalvienna.at

Karten sind im NÖN-Ticketshop erhältlich!