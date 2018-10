Erstmals finden am 24. und 25. November im VAZ in St. Pölten „Österreichs Hundetage“ statt. Die Aussteller zeigen alles rund um das Thema Hund: von Hundefutter über Bekleidung bis hin zu Hundebetten, Transportboxen, Leinen und Geschirr sowie Pflegeprodukte. Ein besonderes Highlight wird der Hundetagecup, das neue Agility-Turnier. In mehreren Läufen werden die „Hundetage Cup Sieger“ gesucht und gekürt. Antreten kann man in allen Leistungs- und Größenklassen werden. Durchgeführt wird das Agility Turnier von den Agility & Hundesportprofis Stefan Zaleschak und Christian Wöss, die in den vergangenen Jahren mehr als 100 Turniere organisiert haben.

Anmeldung: www.hunde-messe.at

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich!