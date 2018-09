Quer durch die Wachau geht es beim 21. Internationalen Wachaumarathon. Los geht’s am 23. September in Emmersdorf (Marathon und Staffelmarathon, 42,195 km, 10 Uhr), Spitz (Halbmarathon und Nordic-Walking-Halbmarathon, 21,1 km, 10 Uhr) und Achleiten (Viertelmarathon, 11 km, 9.30 Uhr). Ziel ist der Stadtpark in Krems. Hier finden am Samstag übrigens die Kinderläufe statt (Start: 22. September, 15 Uhr). Anmeldung & Infos: www.wachaumarathon.at