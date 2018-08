Wunderschöne Passagen durch historische Orte und Weinberge, vor allem aber eine perfekte Topografie, die persönliche Bestzeiten für Hobby- und Profiläufer möglich macht, warten beim 21. Internationalen Wachaumarathon im September.

Los geht’s am 23. September für die rund 10.000 Läufer aus dem In- und Ausland in Emmersdorf (Marathon und Staffelmarathon, 42,195 km, 10 Uhr), Spitz (Halbmarathon und Nordic-Walking-Halbmarathon, 21,1 km, 10 Uhr) und Achleiten (Viertelmarathon, 11 km, 9.30 Uhr).

Ziel ist der Stadtpark in Krems. Es gibt unterschiedliche Staffelvarianten. Der Transport zu den Startorten erfolgt per Schiff, per Bahn oder Bus.

Hier finden übrigens schon traditionell bereits am Samstag vor dem großen Marathon die Kinderläufe statt (Start: 22. September, 15 Uhr).

Anmeldung und Infos unter: www.wachaumarathon.at