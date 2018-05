Im Sommer verwandelt sich der Park des Schlosses Esterházy wieder in eine traumhafte Kulisse. Auf Musikliebhaber warten das Lovely Days Festival und The Nova Jazz & Blues Night.

29. Juni: The Nova Jazz & Blues Night. Bluesige, jazzige Klänge locken am ersten Abend. Mit dabei sind unter anderem Parov Stelar, Gregory Porter, Jestofunk und Freak Power, The Cat Empire und der Hot Pants Road Club.

30. Juni: Lovely Days Festival. Dabei wird das Publikum auf eine musikalische Zeitreise entführt. Mit dabei sind Rock-Urgesteine, wie Status Quo, Jimmy Cliff, Eric Burdon, Manfred Mann’s Earth Band und Ten Years After, Gary Clark Jr. und Rudi Treiber & Band.

Karten sind im NÖN-Ticketshop erhältlich!

Infos: www.schlossparkfestival.com