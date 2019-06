In entspannter Umgebung und unter freiem Himmel wird auch in diesem Sommer die Vielfalt des europäischen Kinos an verschiedenen Orten in Niederösterreich zu sehen sein.

Als wertvoller Eckpfeiler der niederösterreichischen Kulturlandschaft wird das Sommerkino mit seiner einzigartigen Atmosphäre zahlreiche Filmbegeisterte in die schönsten Orte Niederösterreichs locken.

Das Sommerkino bietet neben Independent-Filmen und hochwertigen europäischen Arthouse-Filmen auch Platz für Blockbuster aus Hollywood. Wie jedes Jahr bilden Filme der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, einen Schwerpunkt. Auch viele schöne Drehorte, die das Filmland NÖ zu bieten hat, wurden gerne genutzt.

Das detaillierte Programm aller 30 Sommerkinos findet ihr auf: www.sommerkinoe.at