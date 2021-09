Die NÖN bat lokale Unternehmer ins Restaurant Schauspiel in St. Pölten. Dort stand Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger Rede und Antwort. Das sogar leibhaftig am Wirtschafts-Stammtisch und nicht über Videokonferenz. Der direktere Kontakt führte gleich zu einigen Diskussionen über die Themen Work-Life-Balance bei Mitarbeitern, die Bedeutung der S 34 für die lokale Wirtschaft und die Corona-Impfung.

„Es ist gleich etwas ganz anderes, wenn wir uns hier gegenübersitzen“, leitete Jochen Danninger in die Gesprächsrunde ein. Darin bekräftigt er auch den bereits spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung in ganz Niederösterreich. „Wir sind in einer wichtigen Aufbauphase und da verschwenden wir aktuell keinen einzigen Gedanken darin, was passiert, wenn es wieder bergab gehen würde“, zeigt sich Danninger optimistisch.

Martin Gruber-Dorninger

Lehrlinge und Ausbildung

Sorgen macht sich Georg Loichtl von der St. Pöltner Flieger Gastro GmbH über seine künftigen Mitarbeiter und Lehrlinge. Die Branche habe derzeit keinen guten Ruf. Lehrlinge würden bei Praktika in Tourismusgebieten wie Kärnten oder Tirol voll gefordert. Das hätte mit der Ganzjahresgastro in Niederösterrreich wenig zu tun. „Die Lehrlinge arbeiten in den Top-Tourismusgebieten, wo Ferraris und Porsches vor dem Hotel stehen. Und selbst schlafen sie in einem Kammerl, wo es womöglich noch rein regnet. Wie sollen sich die für die Gastronomie langfristig begeistern können?“, fragt Loichtl.

Georg Loichtl Martin Gruber-Dorninger

Danninger bestätigt eine hohe Drop-Out-Quote in der Gastronomie. Die Branche sei aber sehr interessant. Viele Gastronomen müssten sich aber selber an der Nase nehmen und sich und den Job in der Gastronomie nicht selbst schlecht reden.

Mitarbeiterwerbung

Peter-Göndle-Geschäftsführer Michael Hickelsberger erzählt über seine Erfahrungen, junge Mitarbeiter für seine Firma zu begeistern. Es werde zunehmend schwerer Lehrlinge zu finden. „Die Zusammenarbeit mit den Schulen ist oft schlecht.

Michael Hickelsberger Martin Gruber-Dorninger

Wir gehen offensiv in die Schulen und machen Werbung für den Lehrberuf als Mechaniker.“ Die Attraktivität der Lehre sei am Abnehmen. Er schlägt ebenso wie Danninger vor, die Eltern mehr in die Lehrlingswerbung einzubinden. Denn schließlich würden die oftmals die Entscheidung für ihre Kinder treffen.

Work-Life-Balance

Gesprochen wurde beim Stammtisch auch über eine mögliche Vier-Tage-Woche. Dominik Mesner, Obmann der Plattform St. Pölten, ist davon überzeugt, dass diese kommen wird. Für Danninger ist das nicht fix. Erste Versuche in diese Richtung hätte es bereits im öffentlichen Dienst gegeben. „Das wurde teilweise schon wieder zurückgenommen. Wichtiger ist die Flexibilität in den Arbeitszeiten.“ Hickelsberger stellt die Frage, wie sozial die Wirtschaft künftig sein wird. Wie sehr müsse den Wünschen und Bedürfnissen von Mitarbeitern künftig entgegengekommen werden.

Dominik Mesner Martin Gruber-Dorninger

Danninger sieht das Problem in der demografischen Entwicklung. „Gibt es zu wenige Arbeitskräfte, stellt der Mitarbeiter mehr Forderungen.“ Der Traismauerer Unternehmer Wolfgang Übl sieht einen Schlüssel in der Motivation der Mitarbeiter. Die könne durch Wohlfühl-Konzepte und Wellness am Arbeitsplatz steigen. „Jede Firma bekommt die Mitarbeiter, die sie verdient“, sagt Übl.

S 34

Dominik Mesner macht auf das Verkehrskonzept der Landeshauptstadt aufmerksam. Während in anderen Landeshauptstädten die Verkehrskonzepte bereits für Jahrzehnte vorbereitet sind, fängt St. Pölten erst an. Erster Schritt sei die S 34. Mesner sieht das Straßenprojekt dermaßen wichtig für St. Pölten, dass er vorschlägt, wirklich Geld bei den Grundablösen auf den Tisch zu legen.

Danninger bestätigt Mesner darin, dass die S 34 für den gesamten Zentralraum notwendig ist. „Wir müssen das große Potenzial in St. Pölten nützen. Für Wirtschaftswachstum und Betriebsansiedelungen brauchen wir die S 34.“

Corona-Impfung

Cayenne-Geschäftsführer Wolfgang Übl bringt das Thema Impfpflicht in der Eventbranche in die Diskussion ein. „Das wird wohl nicht anders funktionieren, sondt besteht das Problem auch noch in fünf Jahren“, so Übl.

Wolfgang Übl Martin Gruber-Dorninger

Danninger zeigt sich beim Thema „Impfmoral“ optimistisch. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich mehr Leute impfen lassen. Schließlich sind 90 Prozent der Menschen auf den Intensivstationen nicht geimpft.“ Er selbst habe keine Sekunde gezögert auch seine Kinder impfen zu lassen.