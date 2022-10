Unternehmer kritisieren bei Diskussionsrunde „Gießkanne“

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Seit 2020 sind die NÖN-Wirtschaftsstammtische der Ort, wo Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen NÖ-Vierteln ihre Anliegen und Herausforderungen mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) diskutieren. Die NÖN lud diesmal Wirtschaftstreibende aus dem Zentralraum ins Klangspiel in St. Pölten.

„Wir sind mit historischen Herausforderungen konfrontiert. Die Wahrnehmung ist aber das eine, die Zahlen das andere“, sagt Danninger. Denn die NÖ-Wirtschaft werde heuer um vier Prozent wachsen und auch nächstes Jahr auf „stabilem Niveau“ bleiben. Trotz Teuerung, Energiekosten und Folgen des Ukraine-Kriegs gibt sich Danninger für die Zukunft optimistisch. „Der Energiekostenzuschuss liegt gerade in Brüssel zur Genehmigung. Das federt die Kosten etwas ab. Aber wir werden definitiv einen Schutzschirm in 2023 brauchen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Eine Abwanderung von Industrien hätte verheerende Folgen mit Wohlstandsverlusten und Massenarbeitslosigkeit.

Hilfen nach „Gießkannenprinzip“

Mit harter Kritik an der Treffsicherheit der vergangenen Corona-Hilfen, aber auch rund um die Anti-Teuerungshilfen zitiert Reinhard Pasteiner, Chef der ATC Generalunternehmungen, nach eigenen Aussagen den Leiter eines Energieversorgers: „Wie dumm ist eine Regierung, wenn man glaubt, dass die Menschen das Geld für Strom ausgeben. Unsere Handelsbilanz ist vorweihnachtlich.“ Einige Wirte in der Wachau würden dank überschießender Corona-Hilfen jetzt Porsche fahren, behauptet Pasteiner. Franz Marchat von Hörhan & Marchat Tankstopp warte jedenfalls noch immer auf seinen Fixkostenzuschuss und Ausfallsbonus: „Die Abwicklung war ein blanker Wahnsinn, wir mussten drei Mal nachreichen. Wenn du da schlecht aufgestellt bist, bist du in der Pleite als Kleiner.“

Danninger kontert, dass innerhalb der Branchen viele Unterschiede vorherrschen, dass eine spezifische Förderung jahrelang gedauert hätte. „Ich stehe zu dem Grundsatz, dass wir in der Pandemie schnell und unkompliziert geholfen haben.“ Bei den aktuellen Hilfen sei die Situation ähnlich und polarisiere genauso die Wirtschaftstreibenden. „Zwischen ‚Wer soll das bezahlen‘ und ‚Mit diesen Peanuts helft ihr niemandem‘ höre ich alles von Unternehmern.“ Im Zweifel rasch zu helfen, auch mit der Gefahr hin, dass manche zu viel und andere zu wenig bekommen, sei für Danninger der Königsweg. Marchat verspricht der Landesrat, seinen Fällen bei der COFAG nachzugehen.

Energiekosten als Killer

Mit Sorgen beklagt die Runde die enormen Energiekosten, die sich auf alle Betriebe auswirken. 75 Prozent der ATC-Kunden hätten bereits massive Probleme. „Einen Wirten können wir gleich wieder aufsperren. Wenn wir aber einen Technologiebetrieb nach Asien verlieren, kommt der nie wieder zurück“, so Pasteiner.

Die Entkopplung von Strom- und Gaspreis müsse rasch gelingen, sagt Danninger. „Wenn nicht bald auf EU-Ebene was passiert, braucht auch Österreich einen Gaspreisdeckel, wie er in Deutschland diskutiert wird.“ Leider gebe es unter den „Brüsseler Entscheidungsträgern“ auch Menschen, die eine Freude an hohen Energiepreisen haben.

Pleiten: Schlecht oder gut?

Für den St. Pöltner Rechtsanwalt Markus Mayer ist der Anstieg bei den Insolvenzen nach zwei Jahren ohne Pleiten nicht besorgniserregend: „Das wird sich kaum auf die Arbeitslosigkeit auswirken, weil die Mitarbeiter dringend gebraucht werden“, glaubt Mayer.

Stillstand beim Wohnen

Nach einer Corona-Stadtflucht spricht Alpenland-Obfrau Isabella Stickler von einem „völligen Stillstand“ am Wohnungsmarkt – egal ob Miete oder Eigentum. Kaufanfragen werden wieder zurückgezogen. Daran seien neben unsicheren Zukunftsaussichten auch die strengeren Finanzierungsrichtlinien schuld. Ob die NÖ-Landeshaftung von 5 Prozent wieder Schwung in den Wohnkredit- und Immobilienmarkt bringt, sei noch nicht absehbar.