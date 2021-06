Die Idee zum Stammtisch von Wirtschaft und Politik war vor eineinhalb Jahren geboren: Unternehmer aus dem Weinviertel diskutierten bereits zum zweiten Mal in dem NÖN-Dialogformat mit Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) über ihre Anliegen und Herausforderungen.

Schwer getroffen: Event-Branche

„Alle großen Veranstaltungen sind aufgrund ihres sechsmonatigen Planungsvorlaufs auf nächstes Jahr verschoben worden. Die Hälfte der Event-Mitarbeiter wechselt den Job und wird nicht zurückkommen. Wir als Eventbranche sind am schlimmsten von der Pandemie getroffen worden. Es sieht nicht rosig aus“, klagt Pyrotechniker Rudolf Jost aus Deutsch-Wagram. Die Feuerwerk-Branche kämpft zudem mit einem Imageproblem und verzeichnet seit Jahren sinkende Umsätze. „Medien haben uns total schlecht gemacht und uns das Silvestergeschäft kaputt gemacht. Wir werden als Umweltsünder hingestellt, was vollkommen falsch ist.“ Jost weist auf eine WKO-Studie hin, die die CO2- und Feinstaub-Belastung durch Feuerwerk in Österreich als äußerst gering ausweist. Jost ist einer von fünf großen Pyrotechnik-Anbietern in Österreich. Drei seiner Mitbewerber stehen vor dem Aus.

Landesrat Danninger bestätigt, dass die Event-Branche am schwersten von der Pandemie getroffen wurde, verweist aber auch auf die Unterstützungen des Bundes für diese Branche. Und darauf, dass das Image der Feuerwerk-Branche tatsächlich sehr schwierig sei. Danninger schlägt ein Branchentreffen vor, um Fakten zu schaffen.

Gravierend: Lehrlings-Notstand

Bis zu zehn Monate müssen Autokäufer derzeit auf ihren Neuwagen warten. Der Rohstoffmangel hat auch die AutoIndustrie und -Häuser wie jenes von Gernot Wiesinger erfasst. Wiesinger beschäftigt 110 Mitarbeiter in Gänserndorf und Mistelbach und ringt seit Jahren an einer ganz anderen Front. „In den Neunzigern hatte ich noch 100 Lehrstellen-Bewerber. Heuer waren es drei, von denen wir zwei aufgenommen haben. Wir haben eine nahezu perfekte Lehrausbildung, aber die Leute dafür kann ich auch nicht erfinden“, sagt Wiesinger. Er ortet eine irrationale Angst, dass es nur in einer Schule eine Karrierechance gibt. „Wir sollten einen Schultyp erfinden, um diese Angst zu nehmen. Ich träume von einer Schule, die abgebrochen werden soll.“ Volle Auftragsbücher, aber keine Fachkräfte: Das betreffe nicht nur Kfz-Betriebe, sondern auch Tischler, Schlosser und andere.

Den Stellenwert der Lehre heben und ihr Anerkennung geben: Der Schlüssel dafür sind die Eltern, sagt Danninger. „Wenn dein Kind eine Lehre macht, dann hat es großartige Berufsaussichten. Das müssen wir transportieren.“ Einige Unternehmen tun sich bei der Fachkräfteakquise leichter, andere schwerer. Man müsse auch eine Diskussion ohne ideologische Scheuklappen über das Arbeitslosengeld plus Zuverdienstgrenze sowie über die Zumutbarkeitsbestimmungen für Arbeitslose führen. „Arbeit muss sich lohnen, sonst bremsen wir uns den Aufschwung selbst.“

Kampagne für Digitalisierung

Für den Unternehmensberater Martin Keitel ist die Digitalisierung das Um und Auf für seinen Unternehmenserfolg. „Als Berater haben wir unseren Kopf, unseren Computer und unsere Internetverbindung.“ Im Vergleich zu anderen Regionen sieht Keitel NÖ als Pionier in der Digitalisierung, mit Blick auf das Haus der Digitalisierung in Tulln. Für Danninger wirkt diese Einrichtung als Digitalisierungs-Aufklärungskampagne, speziell für KMU. „Viele Unternehmen wissen noch nicht, welche Chancen die Digitalisierung für sie bietet. Darum holen wir dort Best Practice vor den Vorhang, aus Branchen wie Energie, Gesundheit, Landwirtschaft.“ Jede und jeder soll so seinen Zugang zur Digitalisierung entdecken.

Impfung und Hochkonjunktur

Nach einem historischen NÖ-Wirtschaftseinbruch von 6,5 Prozent 2020 prognostiziert das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) für heuer ein Wachstum von vier und für 2022 von fünf Prozent, sagt Danninger. „Für mich ist der wichtigste Grund hinter diesem Aufschwung der blau-gelbe Impfturbo. Viele Bundesländer beneiden uns für das, was wir hier in NÖ geschafft haben.“ Bis Mitte August sollen alle im Land geimpft werden, die das auch wollen. Danninger rechnet mit einer Durchimpfungsrate von 70 Prozent. Jetzt gelte es, Werbung für die Impfung zu machen, denn sie sei die beste Konjunktur-Spritze.