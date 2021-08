„O’zapft is“ heißt es am Freitag, 10. September, am Festgelände der Brunner Wiesn am Campus 21 in Brunn am Gebirge. Bis zum 2. Oktober herrscht dort ausgelassene Oktoberfeststimmung mit vielen Top-Konzerten. Den Veranstaltern Christian Novak, Christoph Novak und Mario Repa ist es heuer wieder gelungen, eine geballte Ladung an Stars auf die Wiesnbühne zu holen, auch einige Neuerungen stehen an: Die exklusive Galerie für Firmenkunden wird dieses Jahr in neuem Glanz erstrahlen. „Auch die Gastronomie wird heuer auf Full-Service umgestellt, die Selbstbedienung entfällt und das kulinarische Angebot wird aufgebessert“, so Christoph Novak. Der „Rock-Almstadl“ wird vergrößert und in neuem Glanz erstrahlen, der Außenbereich wird aufgebessert – man darf auf die ein oder andere Überraschung gespannt sein. Außerdem wird es noch mehr Fahrgeschäfte geben und der Wieselburger Biergarten wird vergrößert, der bereits um 16 Uhr öffnet.

Namhafte Stars geben einander auf der Brunner Wiesn die Klinke in die Hand: Die Spider Murphy Gang, Nena, Bonny Tyler werden für unvergessliche Momente sorgen. Isi Glück, Lorenz Büffel, Almklausi und Ikke Hüftgold werden bei der Ballermannparty zum Abschluss die Bühne zum Beben bringen.

Programm und Tickets auf: www.brunner-wiesn.at