Bieranstich am 7. September, Trachtenbrauchtum, Top-Stimmung, Schunkel- und Partymusik … Von 7. bis 29. September wartet auf der Brunner Wiesn am großen Areal des Business Park Campus21 in Brunn am Gebirge wieder ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Die Besucher dürfen sich auf Schmankerl von der Grillstelzen bis zum Hendl, Topstars aus der Musikbranche und Niederösterreichs größten Vergnügungspark freuen. Am Programm stehen unter anderem: Meilenstein (7. September), die Granaten (8. September), die Stockhiatla (14. September), Die Mürztaler (15. September), Egon7 (21. September), Jetlag (22. September), Die jungen Paldauer (28. September) und Die Grafen (29. September). Nena ist übrigens schon ausverkauft.

Karten im NÖN-Ticketshop erhältlich.

www.brunner-wiesn.at