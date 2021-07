Titel wie „Rhythm Is Gonna Get You“, „1-2-3“, „Live For Loving You“ oder „Conga“ verführen jeden zum Mittanzen und werden die Zuschauer in Amstetten von ihren Stühlen reißen.

Die Premiere findet am 14. Juli in der Johann Pölz-Halle in Amstetten statt. Gespielt wird dann bis 7. August.

www.musicalsommeramstetten.at