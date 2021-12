Wer hat das schönste Weihnachtsschaufenster in Krems?

Klickt euch durch die Fotos und wählt euer stimmungsvollstes Weihnachtsschaufenster unten in der Umfrage!

Schaufenster von Blue Apricot: Geschenkideen für Weihnachten. Schenken bereitet Freude! Wir haben Geschenke für jedes Alter, jedes Budget und jeden Geschmack. Egal, ob Sie ein tolles Weihnachtsgeschenk für die Mama suchen, etwas für Ihre liebste Arbeitskollegin oder auch den Partner! Wir geben Ihnen Inspirationen, damit Sie das passende Geschenk finden.



Schaufenster von Glas Salomon: Klassiker aus Gusseisen & moderne Must-haves für die Küche von Le Creuset



Schaufenster von Honigwerkstatt: Weihnachtlicher Duft von Bienenwachskerzen, Honiglebkuchen und Gesunde Geschenke sind Spezialitäten der HONIGWERSTATT. Ob Christbaumkerze, Adventlicht oder Venus von Willendorf - die Kerzen duften sanft und angenehm. Gesunde Geschenke - Varianten von Honiggläschen, Kerze, Met oder Honiglikör - finden Sie bei uns in einer ganz speziellen Holzbox in Wabenform. Verwöhnen Sie sich und Ihre Lieben mit Honig - Gold der Wachau.



Schaufenster von Weltladen: Als Fachgeschäft für den Fairen Handel leistet der Weltladen einen wichtigen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Ob Lebensmittel, Kunsthandwerk oder Kleidung, alle Produkte sind fair gehandelt. Wir bieten eine reiche Auswahl an Kaffee, Tee und Schokolade für jeden Geschmack. Bei uns findet man kleine und große Geschenke aus aller Welt. Wer fair kauft macht doppelt Freude, den Konsumenten und Produzenten!



Schaufenster von Sachseneder: Werden die Tage kürzer, genießen wir besonders die gemütliche Atmosphäre in unseren vier Wänden. Beschenken Sie sich und Ihre Liebsten mit Kleinmöbel, Wohnaccessoires und Leuchten aus unserer Boutique.



Schaufenster von Marc O’Polo: Coming Home for the Holidays - entspannt und mit guten Gewissen zur Familie reisen. Denn für jeden verkauften Artikel der Sustainable Travel Essentials Kollektion unterstützen wir mit 50kg CO2 ein Klimaschutzprojekt.



Schaufenster von vomFASS: Essige, Öle, Spirituosen, Weine und Feinkost-Spezialitäten in bester Qualität. Bei VOM FASS Krems erhalten Sie hochwertige Essige, Öle und Spirituosen in bedarfsgerechten Mengen. Das uneingeschränkte Qualitätsbewusstsein, die langjährige Erfahrung sowie der kontinuierliche Kontakt zu unseren Lieferanten garantieren die einmalige Qualität und Vielfalt unseres hochwertigen Produktsortiments für Genießer.



Schaufenster von Café-Konditorei Hagmann: Das Schaufenster der Café-Konditorei Hagmann zeigt heuer eine selbst-gebaute Winterlandschaft mit einer LGB-Eisenbahn. Dies haben die Kinder der Familie Hagmann in vielen Arbeitsstunden mit den Großeltern gebaut. Diese Winterlandschaft ist der Hintergrund für die traditionellen und vielfach ausgezeichneten Produkte der ältesten Konditorei NÖs. Mittelpunkt ist der "Original Wachauer Lebkuchen", der sich durch das traditionelle Rezept, den heimischen Honig und den hohen Nuss- und Mandelanteil auszeichnet. Eine Spezialität, die hier in der unteren Landstraße seinen Ursprung fand und genauso wie die "Wachauer Schokolade" eine eingetragene Marke der Konditorei Hagmann ist und nur hier produziert ist.



Schaufenster von DAS Kinderzimmer: Stundenweise, flexible Kinderbetreuung in der Kremser Fußgängerzone in einer Kleingruppe bis zu maximal 7 Kindern gleichzeitig. DAS Kinderzimmer-Krems bietet allen Kindern zwischen 15 Monaten und 12 Jahren einen Platz zum Spielen und kreativ Tätig Sein, zum Singen, Musizieren und Neugierig Sein, zum Zuhören, selber Lesen und Aufgabe Machen, einen Platz, um Freunde zu treffen und neue Freunde zu finden, gemeinsam!



Schaufenster von Juwelier Göschl: Wählen Sie aus dem breit gefächerten Schmuckangebot zwischen modern und klassisch, günstig oder kostbar. Besitzen Sie lose Edelsteine und wartet etwa nicht mehr aktueller Schmuck auf Umgestaltung? Juwelier Göschl zaubert für Sie in der eigenen Werkstätte mit großer Kreativität, fachlicher Kompetenz, gleichzeitig aber erschwinglich, die schicksten Schmuckstücke für Weihnachten hervor. Seit 117 Jahren ist Juwelier Göschl Ihr kompetenter Partner - Schmuckkauf ist Vertrauenssache.



Schaufenster von Cake Me: Cake.Me ist ein wahr gewordener Traum bei dem wir unsere Kuchen jeden Tag mit Herz und Seele herstellen und auf besondere Bedürfnisse achten. So erwartet unsere Gäste neben traditionellen Dessert auch Ausgefallenes wie vegane, gluten- und zuckerfreien Leckereien.



Schaufenster von Wieser Wachau: Wieser Wachau ist eine familiengeführte Manufaktur. Neben vielen Destillaten und Feinkost-Produkten rund um die Marille liegt seit vielen Jahren ein starker Fokus auf Gin und WIESky. Die Schokoladen werden von Charlotte Wieser in ihrer Schokoladen-Werkstatt handgegossen. In der Vorweihnachtszeit besonders beliebt: unser Marillen-Punsch, die Winter-Marmeladen und natürlich Geschenks-Sets in allen erdenklichen Zusammensetzungen.



Schaufenster von Soulsista: Das Weihnachts Schaufenster Soulsista verbindet NEUES mit ALTEM, sowie MODERNES mit ZEITLOSEM. Genau wie das Geschäft selbst, dass in einem Altbau aus dem 16. Jhd. Zu Hause ist und Fashion für Jung und Junggebliebene von stylischen, coolen Teilen bis zeitlosen Lieblingsteilen für Jung & Alt bietet! Besonderer Eyecatcher ist das Tannenkleid inkl. Beleuchtung. Nicht zu vergessen der Mickey Mouse Weihnachtsfilm aus 1953. Vorbeikommen und gustieren - es lohnt sich



Schaufenster von Wienertor Apotheke: Innehalten, Wohlfühlen! Mit unserer stimmungsvollen, adventlichen Auslagendekoration wollen wir dazu beitragen, dass unsere geschätzten Kunden in der weihnachtlichen Zeit kurz innehalten und sich wohlfühlen können. Ihre Wienertor-Wohlfühl-Apotheke



Schaufenster United Colors of Benetton: Textilfachgeschäft mit italienischer Mode für Kinder von 0-12 Jahren und Damenmode.