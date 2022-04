Stipendien für angehende Journalisten: Jetzt bewerben!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Das erste Stipendienprogramm für Journalistinnen und Journalisten in Niederösterreich geht heuer in die bereits 15. Runde: Monatlich 1000 Euro Stipendium. Für vier angehende Journalistinnen und Journalisten aus NÖ.

Geboten werden:

•fixe Praktikumsplätze in Redaktionen von drei NÖ-Medien

•und in der PR-Abteilung eines NÖ-Unternehmens

•ein Stipendium von monatlich 1000 Euro

•eine Einstiegsmöglichkeit in den Journalismus

Gesucht werden:

junge Talente (max. 25 Jahre) mit starkem Bezug zu NÖ, die

•Journalistinnen und Journalisten werden wollen,

•eine journalistische Vorbildung mitbringen

•(Studium oder Erfahrung in einem Medium),

•eine Einstiegsmöglichkeit in ein Medienunternehmen suchen

Der Zeitraum:

Vom 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023

Die Bewerbung:

Bewirb dich bitte ausschließlich unter www.noe-journalismusverein.at/bewerbung-2016 2022/

Die Bewerbungsfrist endet am 27. Mai 2022

Die Entscheidung:

Die Bewerbungsgespräche finden am 2. Juni 2022 statt. Eine Jury entscheidet über die Vergabe der Stipendien.