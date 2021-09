Anlässlich des Weltmilchtages hat die NÖN in Kooperation mit Schärdinger 25 prall gefüllte Kühltaschen mit Schärdinger-Produkten verlost. Außerdem gab es einen ganz besonderen Preis zu gewinnen, der nun dem Sieger, Johann Hirm aus Behamberg, überreicht wurde. Er bekam von Berglandmilch-Geschäftsführer Josef Braunshofer und NÖN-Marketingleiter Robert Richter einen Gutschein für den Schärdinger-Molkerei-Markt in Aschbach-Markt, mit dem er insgesamt 92 Kilogramm Schärdinger-Produkte bekommt – also so viel Milch, Käse, Joghurt und Co., wie Hirm auf die Waage bringt.