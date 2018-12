Andiamo! Auf geht’s zu einem Abend, der ganz im Zeichen der einzigartigen italienischen Genuss-Philosophie steht. In der 8. Spielsaison von Agricola, dem 1. Varieté am Bauernhof, entführen wir unsere Gäste auf eine Reise zu den schönsten Plätzen und Sehenswürdigkeiten in „Bella Italia“ und lassen dabei ihren Gaumen bei einem 5-Gänge-Gourmetmenü frohlocken – eigens kreiert von den Hauptakteuren des Programms, den Chefköchen „Roberto e Cristoforo“.

Ramsauhof wird zu „Piazza“

Der Schauplatz Ramsauhof verwandelt sich dafür in eine original italienische „Piazza“, das Herzstück jedes italienischen Städtchens. Hier umschmeichelt die Gäste ein einzigartiges Ambiente - eine stimmungsvolle Mischung aus authentisch-italophilem Charme, herrlichem Urlaubsfeeling, herzlich-familiärer Gastfreundschaft und himmlischer Kochkunst nach Art der „Cucina alla Mamma“.

Ramsauhof

Neben den witzig originellen Auftritten der kulinarischen Gastgeber ROBERT SCHARNER und CHRISTOPHER STRICKER, sorgt eine völlig neue Crew von internationalen Künstlern für frischen, temperamentvollen Südwind auf der Piazza. Primaballerina ANASTASIA MARKINA vom Bolshoi-Ballett in Moskau debütiert mit Auftritten als Julia, sizilianisches Bauernmädchen und frechem Arlecchino.

An ihrer Seite Balletttänzer GABRIEL WANKA aus München, der nicht nur als Romeo brilliert, sondern auch als römische Gottheit sein komisches Talent beweist. Luftakrobatin BERNADETTE BUJKA, Absolventin der Budapester Zirkusschule, bezaubert mit neuen Variationen tollkühner Artistik am Tuch. Als absolutes Highlight des Abends präsentiert erstmals das ukrainische „DUO MAGNETICS“ atemberaubende Hand-auf-Hand-Akrobatik.

Ramsauhof

Musikalisch durch den Abend begleitet wird das Programm vom speziell für Agricola gegründeten RKmusic-Duo „THE ITALIEN ART“ mit SABINE PEHAM und PHILIPP SCHAGERL. Zwei heimische Musikgrößen, die sich ganz dem Reiz von italienischen Schlagern, Evergreens und Popklassikern verschrieben haben.

Somit alles neu bei Agricola! Alles? Nein! Denn was wäre Agricola ohne OLIVER CIONTEA. Seit 8 Jahren hat er in unserem Varieté die Lacher auf seiner Seite und überrascht diesmal die Agricola-Gäste als grantiger Tourist, Straßenzauberer Beppo und wunderlicher Julius Caesar.

Mit dem neuen Programm „Ciao, Bella Italia“ ist Produzentin Eva Frank wieder ein Highlight der Extraklasse gelungen, das garantiert an die Riesenerfolge der vorangegangenen Saisonen anknüpft. Warum sie diesmal gerade das Thema „Bella Italia“ ausgewählt hat?

Eva Frank: „Weil das ‚Dolce-Vita-Prinzip‘ glücklich macht. Weil Italien für typisch mediterrane Lebensfreude und Leichtigkeit steht. Weil die Piazza der Hotspot jedes Dorfes ist. Und weil es mindestens weitere 99 Gründe gibt, Italien zu lieben!“

Freuen Sie sich also auf „Una Grande Festa Italiana“, ein faszinierendes Fest der Lebensfreude, das die Gäste ihren stressigen Alltag vergessen lässt und traumhafte Momente des Glücks für jeden bereit hält.

Die neue Spielsaison 2018/19 läuft von 3. November 2018 bis 28. April 2019, jeden Freitag, Samstag und Sonntag. Karten zum Preis von 98 Euro pro Person erhalten Sie unter T +43 7489/286464, office@ramsauhof.com oder www.agricola-variete.at.