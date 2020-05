Österreich hat so viel Schönes zu bieten: glasklare Seen, hohe Berge, hügelige Landschaften ein tausende Kilometer langes Radwegenetz und vieles mehr. Letzteres lädt zu Touren in der Freizeit zu Hause oder auch im Urlaub ein.

Sicherheit und Fahrspaß haben dabei oberste Priorität. Der Fahrradhelm MT1 von Livall bietet beides: Spezielle Sensoren registrieren Erschütterungen während eines Sturzes und informieren automatisch den Notfallkontakt. Über eine Fernsteuerung am Lenker lassen sich zudem viele nützliche Funktionen aktivieren.

Der Helm ist in den Größen 54 bis 58 sowie 58 bis 62 in den Farben Mattschwarz und Schwarz/Anthrazit um 119 Euro (inklusive Versand) erhältlich. Eine genaue Produktbeschreibung und Bestellmöglichkeit gibt es hier:

Wer im Juni einen Helm bestellt, kann dabei auch noch gewinnen: Die NÖN verlost „Österreichs schönste Radfernwege“. In dem Buch gibt es abwechslungsreiche Fotos, Karten und detaillierte Streckenbeschreibungen. Diese laden zu 20 spannenden Entdeckungsfahrten zwischen Bodensee und Neusiedler See ein.

AboClub-Vorteil: Abonnenten zahlen für den Helm statt 119 Euro nur 99 Euro.