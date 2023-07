Neue „Side Action“ am Frequency: Queens Brunch Vienna

Der „Queens Brunch Vienna“ kommt zu uns aufs Frequency. Hierbei handelt es sich um Europas größtes Drag Collective mit über 150 grandiosen Performer*innen (darunter Drag Queens, Drag Kings, Trans* und Non-Binary Artists) aus über 35 Ländern weltweit.

Die Events und „immersiven Produktionen“, finden nicht nur in Cafes und Restaurants statt, sondern auch in Theatern, Hotels, Kinos, Museen und nicht zu vergessen: Großen Festivals! Ihre Mission ist - und war schon immer - einen Safe Space für queere Personen zu schaffen, in dem sie ihre Kunst zeigen können.

Die „Sensational Six“: Lola Herself (Portugal), DaDa JV (Taiwan), Miss Mina (Italy), Bonnie Oui Laddie (UK), Dita Von Bill (Serbia) and Madame Lea (Brazil) garantieren ein unvergessliches Erlebnis!

DO-SA, 20:00 Uhr - 21:30 Uhr, Flunky Ball Court nähe Green Stage (Kerngelände)