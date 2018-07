Natalia Ushakova zum vierten Mal bei Open-Air.

„Arien in der Sommerarena“ stehen am 6. September in der Sommerarena Baden am Programm.

Starsopranistin Natalia Ushakova ist bereits zum vierten Mal bei diesem einzigartigen Open-Air-Abend. Das Publikum darf sich auf Leidenschaftliches und Lustvolles aus Oper und Operette unter dem Motto „Ushakova Unlocked: Die Offenbarung“ freuen. Dabei interpretiert sie die schönsten Werke von Puccini, Verdi, Strauß und Lehar.