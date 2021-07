7.110 Teilnehmer machten mit. Bei der Siegerehrung im Museum Niederösterreich, das derzeit mit der Ausstellung „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ begeistert, standen sowohl die siegreichen Firmen, als auch die besten Individualsportler im Mittelpunkt.

Bei den „EPU“ ging Platz eins an Safety GuBra e. U. mit 36.514 Minuten, bei den Kleinstunternehmen an die Ulrike Ramharter KG mit 110.674 Minuten, bei den Kleinunternehmen an die Habich GmbH mit 167.782 Minuten, bei den Mittelunternehmen an die MSD Animal Health Danube Biotech GmbH mit 211.440 Minuten, bei den Großunternehmen an die Landesverkehrsabteilung NÖ mit 611.702 Minuten und bei den Individualsportlern an Max Patzer von der Zöchling Firmengruppe mit 50.055 Minuten.

Das sind die Siegerfirmen im Überblick:

Kategorie „EPU“:

Platz 1: Safety GuBra e.U. (36.514 Minuten)

Platz 2: Hundetraining Taferner (26.271 Minuten)

Platz 3: PPU DJ Service (24.170 Minuten)

Kategorie „Kleinstunternehmen“:

Platz 1: Ulrike Ramharter KG (110.674 Minuten)

Platz 2: Tortendekoration.at Maister KG (102.808 Minuten)

Platz 3: Vermessung Hiller ZT OG (80.178 Minuten)

Kategorie „Kleinunternehmen“:

Platz 1: Habich GmbH (167.782 Minuten)

Platz 2: kosaplaner GmbH (154.818 Minuten)

Platz 3: Zwölfer Reisen (134.349 Minuten)

Kategorie „Mittelunternehmen“:

Platz 1: MSD Animal Health Danube Biotech GmbH (211.440 Minuten)

Platz 2: Rehabzentrum Alland (190.728 Minuten)

Platz 3: BHAK/BHAS Wiener Neustadt (189.711 Minuten)

Kategorie „Großunternehmen“:

Platz 1: LVA Niederösterreich (611.702 Minuten)

Platz 2: ZKW (477.811 Minuten)

Platz 3: Bildungsdirektion Niederösterreich (451.638 Minuten)

Kategorie „Individualsportler“: