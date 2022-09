Das magische PING-PONG in der Bühne im Hof!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Sie lesen richtig. Gemeint ist nicht irgendein Ping-Pong, sondern jenes, dass nur zwischen Menschen entstehen kann. Und so funktioniert‘s: Sie kommen in die Bühne im Hof, unsere wunderbaren Künstler*innen mischen ihre Kreativität dazu und die Bühne im Hof? Die bildet den Rahmen für Denkanstöße, Lachanfälle, Ohrwürmer und vielem mehr. Und so entsteht Magie. Im Austausch zwischen Zuschauerraum und Bühne. Ping-Pong eben. ;)

Am besten überzeugen Sie sich selbst von der Effektivität dieses Ping-Pongs, zum Beispiel am 16.09. 2022 zur Saisoneröffnung mit dem Hot Pants Road Club! Das 30. Jährige Jubiläum der Band steht unter dem Motto: „Dance and have a good time!“ – Das haben wir uns alle verdient.

Wer lieber intelligenten Humor und satirischen Scharfsinn mag, ist bei Berni Wagner am 30.9. 2022 gut aufgehoben. Schon vor seinem Österreichischen Kabarettpreis 2022 war dieser tiefgründige, sympathische und gescheite Mensch für uns einer der besten Jung & saugut! -Kabarettisten des Landes.

Marco Pogo wiederum wird vielleicht der Nachfolger unseres hochgeschätzten Herrn Bundespräsidenten? Oder er bleibt einfach Arzt, Bierbrauer, Politiker und Punkmusiker und neuerdings GSCHICHTLDRUCKER - zu sehen am 15.10.2022.

Eine weite Anreise nimmt der Grammy nominierte Musiker Raul Midón auf sich. Der blinde Singer-Songwriter aus Amerika verzaubert uns mit seinen Klängen und seiner einzigartigen Stimme am 16.10.2022.

Ebenfalls solo bei uns ist Sebastian Krumbiegel. Als Frontman der Kultband Die Prinzen ist er gefüllte Stadien, kreischende Fans und fette Partys gewohnt. Bei uns lässt er es am 4.11.2022 langsam und einfühlsam angehen – nämlich solo am Klavier.

Mit einer Geschichtsstunde von Sarajewo bis Ibiza beehrt uns die junge und vielversprechende Kabarettistin Malarina am 10.11.2022. Darauf sind wir besonders stolz, weil wir sie schon vor dem Kabarettpreis 2022 entdeckt haben.

HUZZAH! ... heißt es dann am 27.11.2022 bei Die Bande & Katharina Stemberger, ein Abend, der ob seiner musikalischen Vielfalt besticht und auch ein kleiner Tributabend an „Österreichs einzigen echten Superstar“ (copyright Ernst Molden) ist.

Am 1.12.2022, pünktlich zur Einstimmung für Weihnachten, liefern uns Grissemann & Grissemann eine schöne Bescherung: schräg und besinnlich, lustig und tiefsinnig.

Den musikalischen Abschluss des Bühne im Hof-Herbstes setzen drei supercoole Frauen: The Cover Girls! Diese lassen den Swing der 1920er, -30er und -40er Jahre auferstehen und gleichzeitig so modern daherkommen, dass man nicht nur in heftige Weihnachtsstimmung, sondern auch in heftige Tanzstimmung kommt.