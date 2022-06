St. Pöltner Musikszene MUSIK.STP-Festival kehrt auf Seebühne am Ratzersdorfer See zurück

Foto: NOEN

D as MUSIK.STP-Festival kehrt am Freitag, 29. Juli, auf die Seebühne am Ratzersdorfer See zurück und zeigt einmal mehr, wie vielfältig die St. Pöltner Musik-Szene ist.