Am heulen auf der neu renovierten Rennstrecke in der MJP-Racing-Arena in Fuglau wieder die Motoren, wenn ein volles Starterfeld das Saison-Finale zur österreichischen und tschechischen Staatsmeisterschaft bestreitet. Mit dabei auch die Läufe zur österreichischen Autocross Staatsmeisterschaft 2018.

Beginn: 7.30 Uhr, Finalläufe ab 14 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14 Lebensjahr frei.

Info: rallycross.jwracing@gmail.com