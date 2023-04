Kabarett und Musik: Staraufgebot im Waldviertel

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Nach den großen Erfolgen in den vergangenen beiden Jahren gibt es auch heuer wieder „Kabarett & Musik im Stadtpark“, organisiert von Andy Marek. Von 5. bis 22. Juli kommen an zehn Veranstaltungstagen die derzeit in Österreich angesagtesten Kabarettisten wie Alex Kristan, Viktor Gernot, Gery Seidl und Roland Düringer nach Waidhofen/Thaya. Auch jede Menge Musiker werden für Stimmung sorgen. So wird Schlagerstar Nik P. mit seinen größten Hits für einen unvergesslichen Abend sorgen, genauso wie Amadeus-Gewinner Chris Steger samt Band, Rock’n’Roller Andy Lee Lang & Band und die Italo-Gruppe „Insieme“.

Heimische Klänge im Stadtpark

Auch heimische Künstler werden mit dabei sein, die Big Band Waidhofen wird „Summer Feeling“ in den Stadtpark bringen und sie kommt mit Verstärkung: Musical-Star Lukas Perman wird sie gesanglich unterstützen. Ein Abend wird ganz im Zeichen des Austropop stehen, nämlich dann, wenn der Veranstalter selber zum Mikrofon greift. Andy Marek und Freunde werden die größten Austropop-Hits live spielen. Auch das wird ein besonderer Abend. Die Waidhofner Sängerin Laura van Berg wir mit ihrer Band als Vorgruppe von Chris Steger im Einsatz sein. Ein Nachmittag wird auch ganz im Zeichen der Kinder stehen. Clown Poppo wird verzaubern.

„Es ist mir auch heuer wieder gelungen ein besonders schönes Programm zusammenzustellen, denn bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, damit für jeden etwas Unterhaltsames dabei ist“, meint Veranstalter Andy Marek. Karten gibt es in allen Sparkasse- und Erste Bank-Filialen, auf www.sparkasse.at/tickets oder www.oeticket.com. Infos: www.andymarek.at