Die renommierten Meisterkonzerte St. Pölten erfahren in ihrem 26. Bestandsjahr wieder einige Anpassungen. So wird die Reihe heuer etwas später starten, dafür länger dauern – genau gesagt von 8. Dezember bis 14. Juni 2020 über.

Während der Große Stadtsaal im D & C Hotel traditionell den gediegenen Rahmen für die Konzerte bietet, werden diese – auf vielfache Anregung – auch zeitlich etwas vorverlegt und beginnen nunmehr bereits um 18.30 Uhr. „Wir hoffen, dass es für die Mehrheit unserer Konzertbesucherinnen und -besucher eine angenehme Neuerung ist, am Sonntag, vor dem Start in die kommende Woche, etwas früher zu Hause sein zu können oder aber mehr Zeit zu haben, um den Abend noch angenehm ausklingen zu lassen“, erläutert der künstlerische Leiter der Reihe, Robert Lehrbaumer, die Hintergründe.

Von Klassik bis Jazz

Programmatisch bleibt die Reihe, die wieder sechs Konzerte umfassen wird, ihrem Hauptfokus auf die Musik aus dem Barock, der Klassik, der Romantik sowie „Einsprengslen“ aus Jazz (ja sogar Kabarett) treu, wobei Robert Lehrbaumer heuer selbst einige Male im Fokus stehen wird, begeht er doch 2020 sein 50(!) jähriges Podiumsjubiläum! So wird er im Rahmen der Reihe als Dirigent, Solopianist und Liedbegleiter in Erscheinung treten, ebenso aber bei den meisten Konzerten, in gewohnt pointiert-unterhaltsamer Weise, als Conferencier durch den Abend führen.

Große Stars in St. Pölten

Einmal mehr ist es ihm zudem gelungen, große Stars nach St. Pölten zu lotsen. So werden unter anderem Paul Badura-Skoda, Martin Breinschmid, Alfred Dorfer, Angelika Kirchschlager oder Norman Shetler in Erscheinung treten. Aus Italien gastieren Blockflötenstar Stefano Bagliano und Klaviervirtuose Antonio di Cristofano, aus Deutschland der Spitzengeiger Albin Beikircher und die große Dame des Cellos, Maria Kliegel, sowie die australo-amerikanische Jazz-Ikone Nicki Parrott.

Im Hinblick auf seine Programmierung verrät Lehrbaumer, „dass es diesmal auch ausgeprägte Niederösterreich-Bezüge geben wird: einerseits mit einer prominent besetzten Gala für den in der letzten Saison verstorbenen, aus St. Pölten stammenden Weltpianisten Jörg Demus, andererseits mit der Mitwirkung des St. Pöltner Domchores in einem Orchesterkonzert, in dem außerdem noch ein spezifisch „niederösterreichisches“ Werk von Jubilar Ludwig van Beethoven zu hören sein wird.“ Außerdem werden Angelika Kirchschlager und Alfred Dorfer Protagonisten eines eher „untypisch-heiteren Liederabends“ sein, Weihnachten wird beim Eröffnungskonzert „Stars des Barock“ eine Rolle spielen, im Zuge dessen auch Schauspielerin Petra Morzé mitwirkt, während es etwa bei „Highlights des Swing“ eher Richtung Jazz geht.

Alles in allem wieder ein abwechslungsreicher, hochkarätiger Konzertreigen, der vor allem auch wieder durch sein sensationell-günstiges Abo besticht! Ein Muss für alle Fans klassischer Musik!

www.klangweile.at/meisterkonzerte

TICKETS UND ABOS:

Preise:

- EINZELKARTEN Vorverkauf: 20 Euro

- EINZELKARTEN Abendkassa: 24 Euro

- ABO: 90 Euro (6 Konzerte)

EINZELKARTEN sind im VORVERKAUF vier Wochen vor dem jeweiligen Konzert in der Buchhandlung Schubert, Wiener Straße 6 (Tel. 0 27 42/ 35 31 89) erhältlich.

SchülerInnen, StudentInnen, Präsenz- und Zivildienstleistende zum halben Preis (nur an der ABENDKASSE mit gültigem Ausweis; kein Vorverkauf) ABOS zum HALBEN PREIS

Abo-Auskünfte: Kulturverwaltung St. Pölten, Prandtauerstraße 2,

Tel. 02742/333-2601, Fax 02742/333-2609, E-Mail office@klangweile.at