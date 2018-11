Sterne helfen: NÖN und Hager starten gemeinsame Aktion.

Das "Ö3-Weihnachtswunder", das heuer am St. Pöltner Rathausplatz von 19. bis 24. Dezember stattfindet, wird auch von der NÖN gemeinsam mit ihrem Partner, der Bäckerei Hager, bestmöglich unterstützt. In allen Hager-Filialen gibt es drei Produkte in Sternenform: Orangen-Mandel-Sterne, Schokosterne und Sternweckerl.

Wir laden alle NÖN-Leserinnen und NÖN-Leser ein, sich an unserer Aktion zu beteiligen. Mit jedem gekauften Stern gehen 20 Cent an das Ö3-Weihnachtswunder. Ihre Spende hilft somit direkt Familien, die dringend Unterstützung brauchen.