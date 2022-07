Im Kampf um den Glauben

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Das Ringen um Macht und Einfluss, weltanschauliche Extrempositionen in Krisenzeiten, Ohnmacht und Existenzangst durch Naturkatastrophen und zerfallende Ordnungen – all das durchzieht unsere Geschichte wie ein rotes Band, bis heute. Die Ausstellung „Gotteskrieger – Der Kampf um den rechten Glauben rund um Wien im 15. Jahrhundert“ im Stift Klosterneuburg stellt die Schwächung der Kirche durch Papst und Gegenpapst, die Suche nach Lösungen und die Legitimierung von Kriegen „im Namen Gottes“ in den Vordergrund. Die Schau ist bis 15. November in der Sala terrena Galerie des Stiftes zu besichtigen.