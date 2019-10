Mit der Sunny-Card erleben Familien Skivergnügen besonders günstig – und das sieben Monate lang in neun Skigebieten in vier Bundesländern und am Schnalstaler Gletscher in Südtirol. Wenn beide Eltern diese Saisonkarte kaufen, fahren alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis 15 Jahre gratis. Wer bis 31. Oktober die Sunny-Card kauft, erhält sie auch noch ermäßigt. Die NÖN hat drei Sunny-Cards für die nächste Skisaison verlost. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen verständigt.

