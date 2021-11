Stellt eure Fragen an die Landeshauptfrau!

Ist es die Diskussion rund um die Pandemie, der Ärztemangel oder vielleicht ein Verkehrsthema in ihrer Gemeinde? Mit der NÖN habt ihr die Chance, direkt mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über jene Themen, die euch aktuell bewegen, zu sprechen. Die Telefonsprechstunden finden am Freitag, 26. November und am Freitag, 03. Dezember statt.

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Voranmeldung ist daher unbedingt notwendig.

Anmeldung zum Newsletter

So könnt ihr euch anmelden:



Telefonisch: 0 50 8021 1306

Per E-Mail: m.katzengruber@noen.at

Wir freuen uns auf eure Themen!